Bauer Aug' in Aug' mit dem Bären in Marling: Mehrere Tiere gerissen

Schon kurz nach der Heimkehr auf den Hof am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr bemerkte Peter Raich, dass etwas nicht stimmte: „Als ich nach den Hennen sehen wollte, merkte ich gleich, dass etwas passiert sein musste: Die Ziegen standen alle zusammengepfercht auf einem Haufen in ihrer Einzäunung, auch der Hund kauerte in der Ecke“, berichtet der Bauer gegenüber STOL.Vorsichtig geworden schnappte er sich eine Schaufel und kehrte zur Herde zurück – und stand plötzlich wenige Meter entfernt vor einem Bären. Mit Steinen versuchte Raich, das Raubtier zu vertreiben, was auch funktionierte, aber nur vorübergehend.„Sobald ich wieder Richtung Haus ging, kam der Bär wieder zurück“, berichtet der Bauer.Inzwischen waren auch der Jagdaufseher und die Feuerwehr alarmiert worden. Der Jagdaufseher schoss mehrmals in die Luft, was den Bären schließlich in den angrenzenden Wald vertrieb – aber nur bis zum nächsten Morgen: „Wir haben ihn heute Früh schon wieder zwischen den Bäumen gesehen.“Bevor Raich am Sonntagabend nach Hause kam, hatte der Bär bereits zugeschlagen: 7 Ziegen, einige Kitz und auch einen Bock hatte das Großraubtier schon gerissen, 2 weitere Böcke werden noch vermisst.„Ich habe seit 5 Jahren mit den Tieren gearbeitet, allein der Bock ist ein großer finanzieller Verlust“, erklärt Raich. „So kann das nicht weitergehen! Der Bär lässt sich auch nicht vertreiben. Wir wissen nicht, was wir tun sollen.“Die Forst-Experten des Landes sind am Montagvormittag am Flatscherhof vor Ort, um die Risse zu begutachten.Aller Voraussicht nach handelt es sich um einen jungen Bären aus dem Trentino. Dies soll nun anhand von genetischen Untersuchungen festgestellt werden. Auch in der Gemeinde Plaus sei der Bär bereits gesichtet worden, erklärte der Direktor für Jagd und Fischerei Luigi Spagnolli. Man gehe sämtlichen Hinweisen nach.Schon am 1. Mai war ein Bär im Ultental gesichtet worden: Hier verlief die Begegnung mit einem Wanderer friedlich. Generell gilt: Nicht mit freilaufenden Hunden spazieren, bei einer Begegnung mit dem Bären ruhig bleiben, langsam rückwärts bewegen, mit ruhiger Stimme sprechen.Im seltenen Fall, dass ein Bär angreift: Den Bären nicht anschreien und nicht versuchen, ihn zu treten. Mit verschränkten Fingern im Nacken hinlegen und mit den Armen den Kopf schützen, heißt es in einem Infoblatt der Provinz Trient.

liz