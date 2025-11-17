Nahe des Kindlerhofes war ein Bauer auf einem abschüssigen Feld mit seinem Traktor samt Hänger ins Rutschen geraten, sodass das Fahrzeug schließlich umkippte und sich überschlug. Der Landwirt erlitt dabei leichte Verletzungen. <BR \/><BR \/>Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und stabilisierte den Traktor. Die Helfer des Weißen Kreuzes versorgten den Verletzten, der im Anschluss zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus von Bruneck eingeliefert wurde. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Terenten.