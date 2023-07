Bauernbund: „Abstand zu Kühen halten“

Hunde an die Leine

Eines vorweg: Kühe sind friedliebende und ruhige Tiere. Doch in Ausnahmesituationen können Kühe auch nervös werden – meist, wenn Hunde auf den Almen frei herumlaufen oder Wanderer Kälber streicheln möchten. „Am besten ist es, Abstand zur Herde zu halten, damit sich die Kühe nicht bedroht fühlen“, rät Bauernbund-Landesobmann Leo Tiefenthaler.Auch sollten Viehherden umgangen werden. Leider sei es häufig so, dass Wanderer durch Viehherden laufen. Auch das kann die Tiere nervös machen.Besondere Vorsicht ist bei Kälbern geboten. „Sie sind oft sehr neugierig und nähern sich den Wanderern. Auch hier gilt, am besten den Kälbern auszuweichen und sie keinesfalls zu streicheln. Das könnten die Kühe nämlich falsch verstehen und die Kälber verteidigen.“Ein besonderes Thema sind Hunde: „Sie sollten niemals frei herumlaufen, sondern müssen an der Leine geführt werden. Denn in den Hunden sehen besonders Mutterkühe eine Bedrohung. Wenn sich ein Rind nähert, sollte der Hunde losgelassen werden, damit sich das Tier auf den Hund und nicht auf den Menschen konzentriert.“Mit diesen wenigen, einfachen Regeln lassen sich brenzlige Situation fast immer vermeiden.Der Vorfall am Sonntag hat in Südtirol für Aufsehen gesorgt: Etwa 15 Kälber und 2 Kühe attackierten Urlauber auf der Seiser Alm. Eine 40-jährige Wanderin wurde dabei schwer verletzt, nachdem 3 der Kühe auf sie losgegangen waren. Die Leitkuh soll die Frau aufgegabelt und mehrere Meter in die Luft geschleudert haben.