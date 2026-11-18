Um im Alter finanziell abgesichert zu sein, reicht die sogenannte Bauernrente in der Regel nicht aus. Deshalb ist es wichtig, zusätzlich zur Pflichtversicherung vorzusorgen. „Der Südtiroler Bauernbund hat die soziale Absicherung zu seinem Jahresmotto erklärt und mit verschiedenen Initiativen auf die Bedeutung einer guten finanziellen Vorsorge hingewiesen“, erklärte Michael Kaufmann, Landesobmann-Stellvertreter des Südtiroler Bauernbundes, bei der Tagung in der Kellerei Kaltern. Zugleich setze sich der SBB auch auf politischer Ebene für Verbesserungen ein. So sei es gelungen, zusätzliche Unterstützung für die Zusatzrente zu sichern. Kaufmann hoffte, dass die Tagung auch ein Ansporn sei, die eigene Rentensituation zu überprüfen und mögliche Rentenlücken frühzeitig zu schließen.<h3>\r\nHeute schon an morgen denken<\/h3>Die Tagung wurde von den vier bäuerlichen Organisationen gemeinsam veranstaltet. Unterstützt wurden sie dabei von der SBB-Sozialberatung\/Patronat ENAPA. Die Landespräsidentin der Seniorenvereinigung im SBB, Theresia Agreiter Larcher, appellierte ebenfalls an die Teilnehmer, sich rechtzeitig mit der eigenen Rentensituation auseinanderzusetzen: „Es ist wichtig, sich so früh wie möglich zu informieren und gut zu überlegen, welche Möglichkeiten der Altersvorsorge man nutzen möchte.“ <BR \/><BR \/>Gerade bei der Altersvorsorge gelte: Zeit ist Geld. „Je länger jemand beispielsweise in einen Zusatzrentenfonds einzahlt, desto höher fällt in der Regel die spätere Auszahlung aus. Dabei kommt der Zinseszinseffekt zum Tragen.“ Ausschlaggebend sei hierbei die Rolle der Eltern und Großeltern, die ihre Kinder und Enkelkinder frühzeitig darauf hinweisen und sie auch in dieser Hinsicht begleiten sollten. Im fortgeschrittenen Alter gebe es nämlich kaum noch Spielraum, die eigene Rentensituation wesentlich zu verbessern.<BR \/><BR \/>Auch Raffael Peer, Landesobmann der Südtiroler Bauernjugend, unterstrich, wie wichtig es sei, sich möglichst früh mit der Altersvorsorge zu beschäftigen. „Für junge Menschen liegt die Pension noch in weiter Ferne. Gerade nach einer Hofübernahme gibt es andere finanzielle Prioritäten. Trotzdem lohnt es sich, frühzeitig vorzusorgen und mit dem Einzahlen zu beginnen.“<BR \/><BR \/>Landesbäuerin Antonia Egger rief ebenfalls dazu auf, sich frühzeitig und umfassend über die Möglichkeiten der finanziellen Absicherung im Alter zu informieren. „Das gilt besonders für die Bäuerinnen, die nur als mitarbeitende Familienmitglieder über die Bauernversicherung abgesichert sind und sich eine zusätzliche Vorsorge oft nicht leisten können. Aber auch für Bäuerinnen in Teilzeitbeschäftigung sind Rahmenbedingungen notwendig, die eine eigenständige finanzielle und soziale Absicherung langfristig ermöglichen.“<BR \/><BR \/>Bauernbund-Direktor Siegfried Rinner erinnerte daran, dass der SBB verschiedene Verbesserungen für Bäuerinnen und Bauern erreicht habe, damit die Altersabsicherung attraktiver werde. Zudem stehe mit dem SBB-Patronat das größte Patronat im Land für Beratungen zur Verfügung. Eindringlich warnte er davor, sich ausschließlich auf den Staat und das Land zu verlassen. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich finanziell für das Alter abzusichern. Nichts zu tun, ist keine Alternative.“ Der SBB werde sich auch weiterhin dafür einsetzen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Altersvorsorge zu stärken.<h3>\r\nPflichtversicherung und Zusatzvorsorge<\/h3>Eine Einführung in die freiwillige und die Pflichtversicherung gab die SBB-Sozialberatung\/Patronat ENAPA. Dabei wurden die Alters- und die Hinterbliebenenrente ebenso thematisiert wie Unterstützungsleistungen bei Unfällen. Auch die Leistungen bei Mutterschaft und Elternzeit sowie die rentenmäßige Absicherung von Erziehungs- und Pflegezeiten kamen ausführlich zur Sprache.<BR \/><BR \/>Besonders jene, die nach dem 1. Januar 1996 ins Berufsleben eingestiegen sind, sollten sich rechtzeitig Gedanken über ihre Altersvorsorge machen. Im beitragsbezogenen Rentensystem gibt es keine garantierte Mindestrente mehr. Die spätere Rentenauszahlung kann daher deutlich unter der ohnehin niedrigen aktuellen Mindestrente liegen. Allerdings besteht nur eine sehr begrenzte Möglichkeit, höhere Beiträge in die sogenannte Bauernversicherung einzuzahlen. Deutlich wurde auch, dass Bäuerinnen und Bauern, die zusätzlich einer lohnabhängigen Nebentätigkeit nachgehen, in der Regel besser abgesichert sind, weil mehr Beiträge für die Rente eingezahlt werden.<BR \/><BR \/>Eine sinnvolle Ergänzung zur Pflichtversicherung sind Zusatzrentenfonds. Mit ihnen lässt sich eine mögliche spätere Rentenlücke schließen. Die Einzahlungen sind freiwillig, die Beitragshöhe kann selbst festgelegt werden und die Beiträge sind steuerlich absetzbar. Darüber hinaus gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten für den Aufbau einer Zusatzrente. Wer bereits frühzeitig für seine Kinder vorsorgen möchte, kann auch seine zulasten lebenden Kinder in einen Zusatzrentenfonds einschreiben. Sie wie auch Bergbauern können einen Zuschuss für Einzahlungen in die Zusatzrente erhalten. Darüber hinaus sollten weitere Absicherungsmöglichkeiten wie private Kranken- und Unfallversicherungen oder eine Haftpflichtversicherung in Betracht gezogen werden. Jede zusätzliche Absicherung kann dazu beitragen, finanzielle Risiken zu verringern.<BR \/><BR \/>Im Anschluss an die Tagung hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre persönliche Rentenposition von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SBB-Sozialberatung\/Patronat ENAPA überprüfen zu lassen.