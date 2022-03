Baugerüst stürzt ein und begräbt Bauarbeiter unter sich – leicht verletzt

Ein lautes Krachen und schon war es geschehen: Das Baugerüst in der Kapuzinergasse in Bozen stürzte ein und begrub einen 64-jährigen Bauarbeiter unter sich. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert – man ging vom Schlimmsten aus.Wie durch ein Wunder wurde der Bauarbeiter aber nur leicht verletzt, obwohl er unter den Trümmern begraben wurde. Nach der Erstversorgung wurde der 64-Jährige in das Krankenhaus von Bozen gebracht.„Das noch größere Wunder ist, dass keine Passanten vom Gerüst begraben wurden“, heißt es von der Berufsfeuerwehr Bozen. Unter dem Baugerüst geht ein Gehweg vorbei, der von sehr vielen Menschen verwendet wird.Die Ursache des Einsturzes ist nicht bekannt und ist Gegenstand von weiteren Ermittlungen.„Die Kapuzinergasse bleibt noch den ganzen Vormittag gesperrt“, so die Berufsfeuerwehr. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Bozen, das Rote Kreuz, die Carabinieri und die Stadtpolizei.

stol