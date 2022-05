Baum kracht auf Fahrzeuge – Großer Sachschaden

Am späten Sonntagabend gegen 22.40 Uhr ist in Steinmannwald in Leifers ein hoher Baum wegen eines Unwetters entwurzelt worden und auf eine Reihe geparkter Fahrzeuge gestürzt. Glücklicherweise sind keine Personen zu Schaden gekommen.