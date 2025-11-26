Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet, mussten die Fahrgäste den Zug verlassen und zu Fuß zur nächstgelegenen Station Gries am Brenner gehen. Dort wurden sie in bereitgestellte Busse gebracht. Inzwischen läuft ein Schienenersatzverkehr.<BR \/><BR \/>Bereits am Dienstagabend hatte es auf demselben Abschnitt zwischen Steinach und Innsbruck einen Schaden an der Oberleitung gegeben. Wegen der winterlichen Bedingungen kann es laut den Behörden weiter zu Verzögerungen auf der Brennerstrecke kommen.