Rom: Baum stürzt auf 81-jährige Frau – tot

Foto: © ANSA / FABIO FRUSTACI

Äste stürzen von Baum: Frau verletzt

Nach Informationen war das Opfer 81 Jahre alt und war in Begleitung ihres Sohnes, der unverletzt blieb, aber in einem schockierten Zustand versorgt wurde. Die Wiederbelebungsversuche durch den Rettungsdienst 118 waren erfolglos. Vor Ort waren die Feuerwehr, die örtliche Polizei und die Staatspolizei. Vorsichtshalber wurde der Bereich für den Fußgängerverkehr auf beiden Seiten gesperrt, um Überprüfungen an anderen Bäumen durchzuführen. Es wird vermutet, dass der starke Wind zum Umfallen des Baumes beigetragen haben könnte.Auch der Bürgermeister von Rom, Roberto Gualtieri, begab sich an den Unfallort.Die Staatsanwaltschaft von Rom hat eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Der zuständige Staatsanwalt Eugenio Albamonte, koordiniert von seinem stellvertretenden Giovanni Conzo, begab sich vor Ort. Derzeit richtet sich die Untersuchung gegen Unbekannt. Die Ermittler werden die Autopsie anordnen und den gefallenen Baum untersuchen.Die Untersuchungen wurden der Forstpolizei anvertraut.Eine andere Frau, die auf dem Gehweg lief, wurde im Viertel Alessandrino in Rom durch herabfallende Äste verletzt. Es geschah in der Via del Pergolato. Vor Ort waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst 118. Bisher wurden in der Hauptstadt und der Provinz über 70 Einsätze von der Feuerwehr durchgeführt, um gefallene Bäume oder Äste aufgrund starker Windböen zu beseitigen. Berichten zufolge sind weitere 80 Anfragen in der Warteschlange.