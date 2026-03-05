Gegen 11:45 Uhr ging bei der Bergrettung Meran der Alarm ein. Ein Wanderer aus war auf dem Weg Nr. 23 im Bereich des Berggasthofs Mutkopf (1.684 m) unterwegs, als das Unglück geschah. Zu diesem Zeitpunkt wurden in dem Gebiet Holzarbeiten durchgeführt, wobei ein Hubschrauber für den Transport der Stämme zum Einsatz kam.<BR \/><BR \/><BR \/>Nach ersten Informationen löste sich während des Transports ein Baumstamm aus der hängenden Last des Hubschraubers. Das Holzstück stürzte in die Tiefe und traf den Wanderer am Kopf. Die Bergrettung Meran nahm umgehend telefonischen Kontakt mit dem Verunfallten auf, während eine Mannschaft zu Fuß zur Unfallstelle aufstieg, um die Erstversorgung zu übernehmen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1284660_image" \/><\/div>\r\n<h3>Zustand verschlechterte sich: Hubschrauber-Einsatz<\/h3>Da sich der Gesundheitszustand des Mannes zusehends verschlechterte, forderten die Bergretter Unterstützung aus der Luft an. Der Rettungshubschrauber Pelikan 3 wurde nachalarmiert.<BR \/><BR \/>Bei den Muthöfen nahm der Hubschrauber einen weiteren Bergretter auf. Der Verletzte wurde mittels Winde geborgen und nach der medizinischen Stabilisierung in das Krankenhaus Meran geflogen.<BR \/><BR \/>Insgesamt standen fünf Einsatzkräfte der Bergrettung Meran für rund eineinhalb Stunden im Einsatz. Über die Schwere der Verletzungen des Wanderers ist derzeit noch nichts Genaueres bekannt.