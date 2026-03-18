Gegen 3 Uhr morgens stoppten die Carabinieri am 10- März einen verdächtiger VW Golf gestoppt und unterzogen ihn einer Kontrolle.<BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs trafen die Beamten auf einen außergewöhnlichen Fund: Im Kofferraum stapelten sich dutzende Baustellengeräte. Wie die Ermittlungen ergaben, stammte das Material von einer Baustelle in der Gemeinde Tramin.<BR \/><BR \/>Bestohlen worden war eine Baufirma mit Sitz in Deutschland. Der Wert der Beute wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Dank des schnellen Eingreifens der Ordnungshüter konnte das gesamte Equipment bereits wieder an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.<BR \/><BR \/>Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um vier in Südtirol ansässige Personen im Alter von 24, 23 und 19 Jahren. Sie wurden wegen erschwerten Diebstahls auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.