Wer dieser Tage mit dem Auto durch Südtirol fährt, braucht vor allem eines: Geduld. An zahlreichen Straßen des Landes wird derzeit gebaggert, gemäht und asphaltiert (siehe Infografik unten). Ausgerechnet jetzt, in den Sommermonaten, wo neben den Einheimischen zudem vermehrt Urlaubsgäste auf Südtirols Straßen unterwegs sind. Wäre es da nicht sinnvoller, die Bauarbeiten auf einen anderen Zeitpunkt zu verlegen?<BR \/><BR \/> „Nein“, stellt Philipp Sicher, Direktor der Abteilung Straßendienst, klar. Jede Baustelle werde schließlich gut durchdacht und der Zeitpunkt anhand mehrerer Einflussfaktoren koordiniert.<BR \/><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="6a53cd6491172fd5807bab5f" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Grundsätzlich hängt der Zeitpunkt für Straßenbauarbeiten stark von den Temperaturen und Witterungsverhältnissen ab, erklärt Sicher. Vor allem bei Asphaltierungsarbeiten spielt dies eine bedeutende Rolle. Kühlt es nachts zu stark ab, kann dies die Qualität des Asphalts beeinträchtigen. Für bestimmte Asphaltierarbeiten sind daher Mindesttemperaturen von etwa zehn Grad Celsius erforderlich.<h3>\r\nEin weiterer Faktor ist das Verkehrsaufkommen<\/h3>Ein weiterer Faktor ist das Verkehrsaufkommen sowie zeitliche Vorgaben, die je nach Straße variieren. „Auf der MeBo etwa ist der Pendlerverkehr in den Sommermonaten geringer, weshalb wir mit den Arbeiten gut vorankommen“, erklärt der Straßendienst-Direktor. Auf stark frequentierten Touristenstrecken hingegen würde man derzeit nicht mit schwerem Gerät anrücken. <BR \/><BR \/>Gerade auf den Passstraßen sei der aktuelle Zeitpunkt deshalb für größere Arbeiten denkbar ungünstig und entsprechende Maßnahmen würden bewusst auf verkehrsberuhigtere Zeiten verschoben. „Zwischen dem 20. Juli und dem 20. August wird entlang der Hauptverkehrsachsen zudem ohnehin nur zu den notwendigsten Arbeiten ausgerückt, um Staus zu vermeiden“, stellt Sicher klar.<BR \/><BR \/>Auch die Organisation der zahlreichen, teils parallel laufenden Baustellen stellt den Straßendienst vor Herausforderungen. „Das alles zu koordinieren, ist natürlich anspruchsvoll. Deshalb kann es auch einmal zu Verzögerungen kommen“, räumt Sicher ein. Nichtsdestotrotz arbeiten die Mitarbeiter des Landesstraßendienstes mit Hochdruck daran, das Straßennetz in ganz Südtirol instand zu halten. Denn sanierte Fahrbahnen, sichere Leitplanken, stabile Böschungen und ein gut ausgebautes Straßennetz sorgen letztlich dafür, dass Herr und Frau Südtiroler komfortabel und vor allem sicher unterwegs sind.