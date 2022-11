Bauunternehmer Pietro Tosolini im Alter von 90 Jahren gestorben

Der Unternehmer Pietro Tosolini ist tot. Er starb im Alter von 90 Jaren in Folge einer Krankheit.1961 stieg Tosolini, der ursprünglich aus dem Nonstal stammte, als Mitgründer der Baufirma „Sibeto“ ins Baugeschäft ein. 11 Jahre später trennte er sich mit der Gründung des Immobilienunternehmens „Habitats“ von seinen Partnern und schlug eigene Wege ein.Neben dem Bausektor war Tosolini ab den 90er-Jahren als Alleininhaber der Alimarkt-Gruppe auch im Handel tätig. Außerdem war er Besitzer des Einkaufzentrums „Centrum“ in der Bozner Galvanistraße. Zudem war Tosolini an zahlreichen weiteren Unternehmen beteiligt: Unter anderem am Nahverkehrsunternehmen SAD, einer regionalen Privatbank und einem Hotel in Meran.Im Jahr 1992 wurde Tosolini vom italienischen Staatspräsidenten mit dem Ehrentitel „Commendatore al merito della Repubblica“ ausgezeichnet.