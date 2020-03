Bayern schließt wegen Cornavirus-Krise alle Schulen bis 6. April

Bis zum Beginn der Osterferien am 6. April werden alle Kindergärten, Schulen und Kitas geschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr. Damit sind in Bayern faktisch bis zum 20. April die Bildungseinrichtungen geschlossen.Die bayerische Staatsregierung will Details zum Vorgehen am Freitag (9 Uhr) bei einer Pressekonferenz in München bekanntgeben.Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Donnerstag in Berlin erklärt, dass Schulschließungen in Bayern notwendig werden könnten, um Situationen wie in Italien zu verhindern.In Bayern wurden (Stand Donnerstag) mindestens 500 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. In Italien sind die Schulen schon länger landesweit geschlossen, auch in Frankreich wurde dies am Donnerstag angeordnet. In Österreich tritt die Maßnahme kommende Woche in Kraft.Wegen der Ausbreitung des Virus waren am Donnerstag mehr als 100 Schulen in Bayern vollständig geschlossen. Davon betroffen waren fast alle Schularten, wie es auf einer Homepage des Kultusministeriums hieß. Insgesamt gibt es im Freistaat rund 6.000 Schulen. Am Donnerstag war der erste Todesfall in Bayern wegen des Virus bekanntgeworden, in Würzburg starb ein über 80-Jähriger.

stol/dpa