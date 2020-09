Bayern: US-Amerikanerin zieht hochinfektiös durch Bars

Allein am Freitag seien in Garmisch-Partenkirchen 33 Menschen positiv getestet worden. Der überwiegende Teil gehe auf die junge Frau zurück, berichten deutsche Medien.Die Amerikanerin war in der „Edelweiss Lodge“ untergebracht, einem Hotel in Besitz der US-Armee. Allein dort steckte sie 23 andere Menschen an.Die 26-Jährige soll zwischen Montag und Mittwoch in mehreren Lokalen gewesen sein. Deshalb lassen sich die Kontakte nur schwer nachverfolgen. Das Landesamt rechnet mit „zahlreichen Folgeansteckungen“.In Garmisch-Partenkirchen wurden nach dem Vorfall Konsequenzen gezogen: Das Nachtleben wurde heruntergefahren, Gaststätten müssen um 22 Uhr schließen und der Kontakt im öffentlichen Raum wurde auf maximal 5 Personen beschränkt.Garmisch-Partenkirchen meldet am Samstag 54 Corona-Infektionen. Die meisten davon haben sich im Nachtleben angesteckt. Deshalb sollen sich Partygänger nun testen lassen.

dpa/stol