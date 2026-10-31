<BR \/>In der Bauarbeitergewerkschaft des AGB\/CGIL (GBH\/FILLEA) macht sich große Sorge breit. Auf gesamtstaatlicher Ebene gibt es mehrere Problemsituationen auf Baustellen zwischen dem Baukonzern Webuild und dem Schienennetzbetreiber RFI. Grund dafür sind offenbar Vertragsstreitigkeiten. Nun liegt wohl der Verdacht nahe, dass es auch auf der Baustelle des Brennerbasistunnels, insbesondere des Bauabschnitts Franzensfeste – Waidbruck, zu einem solchen Baustopp kommen könnte.<BR \/><BR \/>Bei der BBT-Beobachtungsstelle ist man über die Streitigkeiten in Kenntnis, aber: „Bei der Baustelle zwischen Franzensfeste und Waidbruck sehen wir diese Probleme nicht. Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen“, betont Direktor Martin Ausserdorfer.<BR \/><BR \/>Bei der Gewerkschaft ist man dennoch besorgt. „Die Situation betrifft rund 500 Arbeiter. Dementsprechend schwerwiegend wäre ein totaler Stillstand“, erklärt Marco Nardini, Landessekretär der GBH\/FILLEA. Die Angst scheint nicht unbegründet: „Die Arbeiten auf mehreren Baustellen in Piemont, Ligurien, Kampanien und Sizilien wurden bereits gestoppt“, sagt er weiter. <BR \/><BR \/>Um Licht ins Dunkel zu bringen und klare Aussagen darüber zu erhalten, wie es auf dem betroffenen Streckenabschnitt weitergehen soll, wurde nun ein Treffen einberufen. Es findet am 5. November im Regierungskommissariat zwischen Regierungskommissärin Maddalena Travaglini sowie Vertretern der Gewerkschaft und dem Baukonsortium „Consorzio Dolomiti“ (bestehend aus den Unternehmen Webuild und Implenia) statt.<h3>\r\nArsen bringt Bauarbeiten bereits ins Stocken<\/h3> Zwar nicht eingestellt, aber ins Stocken geraten sind die Bauarbeiten am Brennerbasistunnel (BBT) aktuell aber tatsächlich: „Die Produktion der Betonfertigteile hat sich aufgrund der schleppenden Beseitigung des im Tunnel gefundenen Arsens verlangsamt, was zu einem Produktionsstillstand geführt hat“, heißt es in der Aussendung der Bauarbeitergewerkschaft. <BR \/><BR \/>„Es ist richtig, dass die Arsenvorkommnisse und die damit verbundenen Anforderungen an die fachgerechte Behandlung und Entsorgung des Ausbruchmaterials den Baufortschritt beeinflusst haben“, so Ausserdorfer. Dadurch seien einzelne Vortriebsarbeiten langsamer verlaufen als ursprünglich vorgesehen. Man könne die derzeitige Situation jedoch nicht ausschließlich auf die Arsenvorkommnisse zurückführen. Vielmehr sei es ein Zusammenspiel aus fehlenden Lagerkapazitäten, der frühzeitigen Herstellung von Bauteilen und dem zeitlich versetzten Einbau im Tunnel. <BR \/><BR \/>Das „Consorzio Dolomiti“ hat im Frühjahr zwei neue Tunnelbohrmaschinen bestellt und bereits im Herstellerwerk technisch abgenommen. Diese wurden inzwischen nach Italien verschifft und befinden sich derzeit im Hafen von Venedig. „Mit der geplanten Inbetriebnahme der beiden Tunnelbohrmaschinen wird der maschinelle Vortrieb aufgenommen. Dadurch können die bereits produzierten und zwischengelagerten Bauteile kontinuierlich eingebaut werden“, sagt er.