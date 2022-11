BBT: Wirbel um angeblich illegale Deponie im Trentino

Die Fläche wurde – so wie weitere fast zehn Hektar Grund – von den Carabinieri beschlagnahmt, teilten die Ermittler mit.Die 3 Personen, gegen die ermittelt wird und denen die Staatsanwaltschaft zahlreiche Straftaten vorwirft, sollen einen großen wirtschaftlichen Nutzen von der illegalen Ablagerung des Mülls gezogen haben. Mit diesem Verhalten seien auch Umweltschäden in einem Naturschutzgebiet von hohem ökologischem Wert verursacht worden, die derzeit noch nicht beziffert werden können, hieß es von den Ermittlern.Die Beschlagnahmung der als Deponien genutzten Flächen ist Teil einer komplexen Ermittlung, die seit Februar unter dem Namen „Brenner“ laufen. Sie haben bereits zur Beschlagnahme einer Abfallverwertungsanlage geführt.Seitens der BBT-Errichtergesellschaft (BBT SE) hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme, dass ein Auftragnehmer der BBT SE die beschlagnahmte Verwertungsanlage für rund vier Monate mit circa „6200 Tonnen ungefährlichen Abfällen“ beliefert habe. Das Material bestehe aus „Erde und Zement ohne gefährliche Eigenschaften“ und „die Anlage war für diese Art von Abfällen zugelassen“, argumentierte die BBT SE.