Im Zentrum der Untersuchung steht ein Forschungsunternehmen, in dem nach bisherigen Erkenntnissen Hunderte Beagles für Versuche eingesetzt worden sein sollen. Dabei sollen die geltenden Vorschriften zum Schutz von Labortieren missachtet worden sein. Zahlreiche Tiere sollen infolge der Versuche gestorben oder eingeschläfert worden sein.<BR \/><BR \/>Die 17 lebenden Hunde, die bei der Kontrolle gefunden wurden, wurden beschlagnahmt und Tierschutzorganisationen zur weiteren Betreuung übergeben.<BR \/><BR \/>Unter den Angezeigten befinden sich Verantwortliche des Unternehmens sowie leitende Mitarbeiter und Tierärzte der örtlichen Gesundheitsbehörde. Letztere sollen bei Kontrollen falsche Angaben in Berichten und Protokollen festgehalten haben. Dadurch könnten die mutmaßlichen Verstöße über Monate unentdeckt geblieben sein.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Verona führt die Ermittlungen. Die Vorwürfe müssen noch geprüft werden.