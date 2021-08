Becherhaus wird am 16. August offiziell eröffnet

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Das Becherhaus ist die höchstgelegene Schutzhütte in Südtirol. Seit 2011 gehört sie zum Vermögen des Landes Südtirol: Damals war sie gemeinsam mit 24 anderen Schutzhütten vom Staat dem Land Südtirol übertragen worden. Nach der Neugestaltung hat das Becherhaus Mitte Juni seine Türen wieder geöffnet. Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Massimo Bessone werden das landeseigene Schutzhaus im Rahmen einer Feier am Montag,16. August ab 11:30 Uhr beim Becherhaus auf 3195 Metern Meereshöhe in der Gemeinde Ratschings offiziell seiner Bestimmung übergeben.Auf die Heiligen Messe in der Kapelle „Maria am Schnee“ - der höchstgelegenen Kapelle Europas - folgen gegen 12 Uhr die Ansprachen von Landeshauptmann Kompatscher sowie Hochbau- und Vermögenslandesrat Bessone. An der Eröffnungsfeier werden auch Vertreter der lokalen Verwaltungen, Projektanten, Techniker und Vertreter der mit dem Neubau samt Einrichtung beauftragten Unternehmen teilnehmen.Auch der Stol-Reporter Ivo Zorzi hat fleißig bei den Sanierungsarbeiten am Becherhaus mitgeholfen.

