Bedenklich: Not unter Einheimischen wird immer größer

Einerseits ist es traurig, dass es sie im reichen Südtirol überhaupt braucht, andererseits sind alle dankbar, dass es sie gibt: Die Vinzenzkonferenzen sind ein wichtiger Teil im sozialen Gefüge – und in Zeiten wie diesen, in denen die Preise in die Höhe schnellen und die Armut steigt, unverzichtbar. Lanas Vinzenzkonferenz hat vor knapp 10 Monaten eine Tafel eröffnet. „Vorwiegend nehmen Einheimische aus Lana und Umgebung unser Angebot in Anspruch“, sagt der neue Präsident Norbert Gamper. + Von Florian Mair