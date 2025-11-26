<BR \/><BR \/><BR \/>Der Haftbefehl war am 19. November, vor rund einer Woche, erlassen worden. Dank der intensiven Ermittlungsarbeit der Polizisten konnte der Verurteilte innerhalb weniger Tage gefunden und der Haftbefehl vollstreckt werden. <BR \/><BR \/>Beim Betroffenen handelt es sich laut Informationen der Polizei um einen 37-jährigen Tunesier, der aus Gründen der Familienzusammenführung über eine Aufenthaltsgenehmigung verfügt und in Lana wohnhaft ist. Die Aufenthaltsgenehmigung ist vorerst ausgesetzt – die zuständige Behörde prüft überdies, ob diese endgültig entzogen werden kann. <BR \/><BR \/>Der Mann muss nun neun Monate und 26 Tage Haft antreten – nachdem er wegen Stalking, Bedrohung und Drogendelikten verurteilt worden war.