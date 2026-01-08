<BR \/>Die Einsatzkräfte trafen umgehend ein, hielten den 43-jährigen italienischen Staatsbürger an und brachten ihn zur weiteren Abklärung in die Quästur. Der Mann ist mehrfach amtsbekannt.<BR \/><BR \/>Bei der Personendurchsuchung des Mannes fanden die Beamten Bargeld in Euro, US-Dollar und Hrywnja (ukrainische Währung). Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei vermutlich um die Beute eines Raubüberfalls, der sich am Vortag ebenfalls im Stadtteil Don Bosco ereignet hatte. Dabei war einer ukrainischen Staatsbürgerin trotz heftiger Gegenwehr ihre Handtasche entwendet worden, die sich in ihrem Fahrzeug befand.<BR \/><BR \/>Ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige seiner Schwiegermutter gegenüber seit einiger Zeit ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt haben. Dieses soll wohl durch familiäre Streitigkeiten ausgelöst worden sein.<BR \/><BR \/> Bereits am Vortag sei er vor der Wohnung der Frau erschienen und habe gegen die Tür geschlagen. Beim Eintreffen der von der Frau verständigten Ordnungskräfte war er jedoch bereits geflüchtet.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wegen Nachstellung verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Zudem wird gegen ihn wegen Raub ermittelt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Tatverdächtige auch für weitere ähnliche Vorfälle verantwortlich sein könnte, die sich in den vergangenen Tagen in Bozen ereignet haben.