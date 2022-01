Beeindruckend: Jugendfeuerwehr sammelt 5000 Euro für „Südtirol hilft“

Im vergangenen Dezember wurden von zahlreichen Jugendfeuerwehren im Land im Rahmen der Verteilung des Friedenslichtes aus Bethlehem in Dörfern und Städten auch Spenden für „Südtirol hilft“ gesammelt. Am Mittwoch wurde im Funkhaus in Bozen der Spendenscheck über etwa 5000 Euro übergeben.