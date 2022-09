Foto: © APA

Die Beisetzung soll voraussichtlich am Montag, 19. September, stattfinden. Doch das wurde bisher vom Palast noch nicht bestätigt.Am Freitag sollen um 14 Uhr (MESZ) im Hyde-Park und am Londoner Tower 96 Kanonenschüsse zu Ehren der gestorbenen Königin abgefeuert werden. Queen Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben.