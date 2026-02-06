<b>Patienten und Hausärzte berichten davon, dass eine Übersetzung eines Befundes (etwa eines italienischen Befundes in einen deutschen) regelrecht angefordert werden muss und nicht ad hoc, sondern mit mehreren Tagen Verspätung zu haben ist. Wieso bekommt man seinen Befund nicht automatisch in seiner Muttersprache, das Recht darauf hat man schließlich?<\/b><BR \/>Dr. Josef Widmann: Ja, es stimmt, der Patient bzw. die Patientin hat das Recht, Befunde in der eigenen Muttersprache zu erhalten. Es kann eine Übersetzung angefordert werden, die dann normalerweise innerhalb weniger Tage zur Verfügung steht. Diese muss aber wieder vom ursprünglich verantwortlichen Arzt unterschrieben werden. Manchmal genügt es auch, wenn der Patient bzw. die Patientin gleich zu Beginn der Behandlung darauf hinweist, in welcher Sprache die klinische Dokumentation verfasst werden soll.<BR \/><BR \/><b>Warum dauert eine solche Übersetzung mehrere Tage? Es gibt doch entsprechende Softwareprogramme? Laut Landesrat Dr. Hubert Messner arbeitet man zudem im Sanitätsbetrieb an KI-gestützter Kommunikation.<\/b><BR \/>Dr. Widmann: Jeder Befund ist ein amtliches Dokument. Die Übertragung in die Muttersprache des Patienten bzw. der Patientin kann nicht vollständig einem Computerprogramm oder der KI überlassen werden; sehr wohl können derartige Systeme unterstützen, allerdings bleibt die Verantwortung immer beim unterschreibenden Arzt.<BR \/><BR \/><b>Was gedenkt der Sanitätsbetrieb diesbezüglich zu tun?<\/b><BR \/>Dr. Widmann: Ziel ist es, die Mitarbeitenden effektiv in die Lage zu versetzen, beide Landessprachen gut zu beherrschen. Diesbezüglich gibt es eine breite Palette von Kursen und Fördermaßnahmen. Parallel dazu werden die Entwicklungen im Bereich der Automatisierung verfolgt.<h3>\r\nDas sagt die Ärztekammer<\/h3>Dr. Astrid Marsoner, Hausärztin in Niederdorf und Präsidentin der Südtiroler Ärztekammer, kennt das Problem mit den Befunden in der „falschen“ Sprache. Und sie weiß auch: Oftmals lassen sich die Patienten den Befund gar nicht übersetzen, auch weil sie häufig „abgewimmelt“ und an ihren Hausarzt verwiesen würden. „Natürlich geht man als Hausarzt die Befunde dann mit seinen Patienten durch und erklärt die wesentlichen Inhalte. Aber eine regelrechte Übersetzung auszuhändigen, das ist für uns eine unzumutbare Zusatzaufgabe.“ Da hilft dann wirklich nur: hartnäckig bleiben und auf seinem Recht bestehen. <BR \/><BR \/>„Jeder Patient hat das Recht auf einen Befund in seiner Muttersprache, und eigentlich sollte dieser a priori in der richtigen Sprache verfasst werden. Was sich niederschlägt, ist die schleichende Aushöhlung des Konzeptes der Zweisprachigkeit“, sagt sie – mit Blick auf Werksverträge und Übergangsfristen für den Zweitspracherwerb. Allerdings findet sie auch, dass KI-unterstützt dieses Problem lösbar sein sollte. Für die Gesundheit des Patienten, das betont die Ärztekammerpräsidentin, ergebe sich daraus aber kein Risiko.