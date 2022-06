Begegnung mit dem Unfallfahrer: Was der Vater des Getöteten sagt Begegnung mit dem Unfallfahrer: Was der Vater des Getöteten sagt

Vor einem Jahr, am 19. Juni 2021, rammt ein Luxus-Motorboot am Gardasee das kleine Holzboot, in dem Umberto Garzarella (37) und Greta Nedrotti (25) unterwegs sind. Das Paar kommt dabei zu Tode. Jetzt besucht einer der Unfallfahrer den Vater des toten Umberto Garzella. Wie reagiert dieser auf die Begegnung?