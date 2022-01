Begegnung mit einem Wolfsrudel: Wie groß ist die Gefahr in Südtirol?

Der Wolf streift durch die Wälder des Trentino – und das tut er in großer Zahl. Innerhalb weniger Jahre ist die Zahl der Rudel in der Südtiroler Nachbarprovinz enorm gestiegen: 2013 entdeckte man das erste, inzwischen sind es 17 – mindestens. Nach der jüngsten Attacke auf einen dortigen Wanderer und seine Hunde stellt sich die Frage: Wie wahrscheinlich sind solche Vorfälle in Südtirol?