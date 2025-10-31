Inzwischen wurde für einige Züge ab Sterzing ein teilweiser Schienenersatzverkehr eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten, den Status ihres Zuges vor der Abfahrt zu überprüfen.<BR \/><BR \/>Die Störung wirkt sich auch auf andere Bahnverbindungen in Südtirol aus: Aufgrund der Umläufe kommt es derzeit zu Ausfällen bei Regionalzügen zwischen Meran und Bozen.<BR \/><BR \/>Bereits am Nachmittag kam es zu ersten Ausfällen und Verspätungen – teils bis zu 60 Minuten – sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr, wie „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/trafficinfos\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfos.it<\/a>“ meldet. Mittlerweile normalisiert sich der Zugverkehr wieder.