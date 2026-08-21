<BR \/>Die Carabinieri haben den 34-Jährigen kürzlich auf einem Parkplatz entlang der Passeirer Straße überrascht, als er gerade versucht haben soll, ein Auto von österreichischen Urlaubern mit einem Bohrer aufzubrechen. Es war wohl nicht der erste Diebstahl des Mannes, wie die Behörden mitteilen: Er war bereits aktenkundig. Während der Tat soll seine 28-jährige Ehefrau Schmiere gestanden haben.<BR \/><BR \/>Die beiden ergriffen anschließend in einem Auto der Marke Volvo die Flucht und fuhren auf der Passeirer Straße südwärts. Wenige Kilometer später wurden sie jedoch von einer Carabinieri-Streife abgefangen. Laut Angaben der Ordnungshüter haben die mutmaßlichen Diebe noch versucht, ihre Beute loszuwerden – jedoch ohne Erfolg.<BR \/><BR \/>Bei der Kontrolle konnten die Carabinieri eine Tasche mit persönlichen Gegenständen, Dokumenten und 460 Euro Bargeld sicherstellen. Alles wurde umgehend den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben. Zudem stellten die Behörden Einbruchswerkzeug sowie weitere 990 Euro in bar sicher, die vermutlich aus anderen Diebstählen stammen. <BR \/><BR \/>Die mutmaßlichen Opfer haben Anzeige erstattet. Der 34-Jährige wurde indes verhaftet und unter Hausarrest gestellt, seine Ehefrau auf freiem Fuß angezeigt.