<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr im Ortsteil Aschl. Ersten Informationen zufolge stürzte ein Einheimischer, der mit Arbeiten am Dach seines Hauses beschäftigt war, sechs Meter in die Tiefe. <BR \/><BR \/>Beim Aufprall zog er sich laut den Einsatzkräften leichte Verletzungen zu – während des Rettungseinsatzes war er stets bei Bewusstsein. Es wurde auch ein Notarzthubschrauber angefordert, der den Verletzten ins Krankenhaus brachte. <BR \/><BR \/>Zum Einsatz waren neben dem Notarzthubschrauber auch die Carabinieri von Dorf Tirol, die First Responder Vöran und die Freiwillige Feuerwehr Vöran ausgerückt.