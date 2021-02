Bei Ausreise aus Tirol ab sofort Test nötig

In Tirol starten am Freitag wegen der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante die Ausreisetests. Das Verlassen des Bundeslandes ist nur mehr mit einem negativen Coronatest möglich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Regelung gilt für zehn Tage, kündigte die Bundesregierung nach einem Tauziehen um Maßnahmen mit dem Land am Dienstag an. Ausgenommen von der Testpflicht ist Osttirol, auch Kinder bis zehn Jahre müssen keinen Test vorweisen.