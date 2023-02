In der Nähe des Virgl in Bozen fanden die Wehrmänner den verletzten Fuchs in einem Schacht. Nachdem die Eisenbahn die Zugstrecke freigegeben hatte, konnten sie das Tier befreien und anschließend einfangen.Es wurde unter Aufsicht eines Tierarztes einem Jagdaufseher übergeben, der es in das Tierheim in der Sill brachte.Dort wird der Fuchs derzeit versorgt.Den Zugverkehr hat die Rettungsaktion nicht beeinträchtigt.