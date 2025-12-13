Anlässlich des Beginns der Ski- und Urlaubssaison richtete sich der Fokus der Maßnahmen insbesondere auf Touristen, die in Richtung der Skigebiete des Fleims- und Fassatals unterwegs waren. Mit Unterstützung der Hundestaffel aus Leifers kontrollierten die Einsatzkräfte rund 50 Fahrzeuge und etwa 70 Personen.<BR \/><BR \/>Mithilfe der speziell ausgebildeten Drogenspürhunde konnten mehrere Dutzend Gramm Haschisch und Marihuana sichergestellt werden. Insgesamt zwölf Personen wurden wegen des Konsums von Betäubungsmitteln angezeigt.<BR \/><BR \/>Der Kommandant der Kompanie Neumarkt, Federico Seracini, kündigte an, dass diese Maßnahmen insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Feiertage fortgesetzt werden. Der Konsum von Drogen habe nicht nur rechtliche Folgen, sondern stelle vor allem beim Lenken eines Fahrzeugs eine erhebliche Gefahr für die Verkehrssicherheit dar.