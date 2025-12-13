Der Mann, der mit einem VW-Golf unterwegs war, ignorierte das Anhaltezeichen der Beamten und steuerte seinen Wagen gezielt gegen das Einsatzfahrzeug der mobilen Einheit der Carabinieri-Kompanie St. Ulrich. <BR \/><BR \/>Durch das absichtliche Rammen des Streifenwagens versuchte er, sich eine Fluchtmöglichkeit zu verschaffen. Bei dem Zusammenprall wurden mehrere Beamte verletzt, zudem entstand Sachschaden am Dienstfahrzeug. Anschließend flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit.<BR \/><BR \/>Die Fahndung wurde umgehend von der Carabinieri-Kompanie St. Ulrich übernommen. Mit Unterstützung der benachbarten Kompanie von Brixen, konnte der Flüchtige samt Fahrzeug wenig später in Villanders im Ortsteil Sauders ausfindig gemacht werden.<BR \/><BR \/>Der Flüchtige muss sich nun wegen Widerstands gegen Beamte, Körperverletzung sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gemäß Straßenverkehrsordnung verantworten. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.