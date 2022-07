Bei geringer Bildung eines Elternteils bleibt Familie oft klein

Laut einer Studie des Max-Planck-Insituts für demografische Forschung in Rohstock werden in Partnerschaften, in denen mindestens ein Elternteil einen niedrigen Bildungsabschluss hat, seltener Geschwisterkinder geboren als wenn beide Elternteile einen Fachschul- oder Hochschulabschluss haben.Wann und wie viele Kinder in einer Partnerschaft geboren werden, hängt immer auch von den Ressourcen des Paares ab. Diese werden stark von Erwerbstätigkeit, Einkommen und damit auch vom Bildungsabschluss bestimmt. Speziell für gering Gebildete mit oft nur unterdurchschnittlichem Einkommen kann der Bildungsstand der Partner ausschlaggebend für die Entscheidung für oder gegen ein weiteres Kind sein.In ihrer im Fachjournal „Comparative Population Studies“ veröffentlichen Studie hat Natalie Nitsche vom Max-Planck-Institut in Rostock (Deutschland) mit Kollegen Daten der EU-SILC Panelstudie (European Statistics on Income and Living Conditions) ausgewertet. Darin finden sich Angaben zu allen Mitgliedern eines befragten Haushalts, unterem auch zu Bildung und Kinderzahl.Anhand dessen berechneten die Forscher die Wahrscheinlichkeit, dass Paare mit unterschiedlichen Bildungshintergründen ein zweites oder drittes Kind bekommen. Der Fokus liege dabei auf Geschwisterkindern, weil die Bildungskombination der Eltern meist stärker mit der Geburt eines weiteren Kindes als mit der Geburt des ersten Kindes zusammenhänge, betonen sie.Die Analyse erfolgte für 5 Gruppen: Paare, bei denen beide Elternteile gut, mittel oder gering gebildet sind, sowie Paare, bei denen sie eine geringe und er eine hohe Bildung hat und umgekehrt. Laut der internationaler Definition der UNESCO zur Klassifizierung von Bildungssystemen gelten Menschen ohne Sekundarabschluss als gering und Menschen mit Fachschul- oder Hochschulabschluss als gut gebildet.Zudem wurden die Länder in die Cluster Nord-, West-, Süd- und Osteuropa zusammengefasst. Vor allem im Norden Europas sind die Unterschiede erheblich: In Ländern wie Dänemark, Schweden, und Norwegen ist die Wahrscheinlichkeit für die Geburt eines zweiten Kindes bei 2 gut gebildeten Partnern zwei bis fünf Jahre nach der Erstgeburt etwa 4 mal so groß wie bei 2 gering gebildeten Partnern.Möglicherweise seien Paare mit geringer Bildung in den nordischen Ländern bei der Entscheidung für ein weiteres Kind mit den meisten Einschränkungen konfrontiert, was angesichts des hohen Maßes an sozialstaatlichen Transferleistungen für Familien in dieser Region bemerkenswert sei, schreiben die Wissenschafter in der Arbeit.Auch in den anderen Teilen Europas ist die Rate der Zweitgeburten bei Paaren mit einem oder 2 gering gebildeten Elternteilen viel niedriger als bei gut gebildeten Paaren. In Westeuropa, zu dem in der Studie Österreich gezählt wird, trifft das auch für die Geburten dritter und weiterer Kinder zu.Um zu klären, ob die unterschiedlichen Geburtenraten zwischen Paaren mit hohem und anderen Bildungsniveaus auf Unterschiede in der Stabilität der Partnerschaft zwischen den verschiedenen Bildungsniveaus, auf die Verfügbarkeit wirtschaftlicher Ressourcen wie Beschäftigung, Beschäftigungssicherheit und Finanzen oder auf andere Ressourcen zurückzuführen seien, die mit Bildung zusammenhängen, also etwa soziale Netzwerke, Zugang zu Gesundheitsdiensten oder Mechanismen zur Stressbewältigung oder Konfliktlösung, seien weitere Forschungsarbeiten notwendig, betonen die Forscher.