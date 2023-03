Bei Intoleranz gegen Statine: Neue Hoffnung für Cholesterinpatieten

14.000 Studienteilnehmer mit Statinintoleranz

Bei Patienten, die Statine nicht vertragen, verringerte die Behandlung mit Bempedosäure im Vergleich zu einem Placebo die Rate der kardiovaskulären Ereignisse, hatte aber keinen Einfluss auf die Sterblichkeit.Dies geht aus den Daten der CLEAR Outcomes-Studie hervor, die in New Orleans auf dem Jahreskongress des American College of Cardiology (ACC.23) vorgestellt wurden, der in Zusammenarbeit mit der World Heart Federation organisiert wird.Bei den Patienten, die mit Bempedoesäure behandelt wurden, sank der Cholesterinspiegel im Durchschnitt um etwa 20 bis 25 Prozent, während er bei den Teilnehmern, die ein Placebo erhielten, um etwa 10 Prozent sank. An der Studie nahmen zwischen Dezember 2016 und August 2019 mehr als 14.000 Patienten mit Statinintoleranz aus 1200 Zentren in 32 Ländern teil.„Statine sind der Eckpfeiler der Risikosenkung bei Patienten mit erhöhtem LDL-Cholesterinspiegel“, kommentierte Studienleiter Steven E. Nissen vom Heart Vascular & Thoracic Institute der Cleveland Clinic. Die meisten Menschen können Statine einnehmen, einige aber nicht. Dies ist die erste Studie, die sich direkt mit dem Problem der Patienten befasst, die Statine nicht vertragen.Die Ergebnisse der Studie werden gleichzeitig im New England Journal of Medicine veröffentlicht, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.