Zum Vorfall kam es am Samstag gegen 21.30 Uhr. Laut einer Aussendung der Polizei zündete ein 22-jähriger Österreicher beim Krampusumzug in Tarrenz einen Feuerwerkskörper inmitten der Menschenmenge. <BR \/><BR \/>Dadurch erlitt eine 12-jährige Österreicherin Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht, informierte die Polizei. <BR \/><BR \/> Den Beamten gegenüber habe sich der Beschuldigte anschließend äußerst aggressiv verhalte, heißt es weiter. Die Beamten beschlossen deshalb, den 22-Jährigen festzunehmen. <h3>\r\nBeamtin muss im Krankenhaus behandelt werden <\/h3>\r\nIn der Dienststelle leistete der junge Mann weiter Widerstand und trat dabei einer Beamtin mit einem Bein in das Gesicht – die Frau wurde dadurch mit dem Kopf gegen die Wand geschleudert. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und musste in der Klinik Innsbruck behandelt werden, berichtete die Exekutive. <BR \/><BR \/>Der Beschuldigte beruhigte sich danach immer noch nicht, verursachte Beschädigungen an der Einrichtung der Dienststelle und konnte nur mit der Unterstützung mehrerer Beamten fixiert werden. Der Österreicher wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.