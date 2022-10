Bei Lucca: Haus explodiert, Tote und Schwerverletzte

Foto: © ANSA / RICCARDO DALLE LUCHE

Foto: © ANSA / RICCARDO DALLE LUCHE

Foto: © ANSA / RICCARDO DALLE LUCHE

Die 17-jährige Tochter der beiden Toten, die ebenfalls als vermisst gemeldet war, wurde später in Lucca gefunden, wo sie die Schule besucht. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.In dem 2-stöckigen Gebäude mit 2 Wohneinheiten lebten außerdem ein weiteres Ehepaar und eine 26-jährige Frau, die in der 31. Woche schwanger war und nun in kritischem Zustand im Krankenhaus liegt, sowie deren 29-jähriger Ehemann.Die Schwangere wurde per Kaiserschnitt entbunden, das Baby ist wohlauf. Die Frau liegt nun in kritischem Zustand im Zentrum für schwere Verbrennungen des Krankenhauses.2 Lkw-Fahrer, die gerade an dem Haus vorbeifuhren, als es explodierte, wurden leicht verletzt.Die Einsatzkräfte suchen nach weiteren Personen, die sich unter den Trümmern befinden könnten.