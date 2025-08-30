Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Anzeige eines Bürgers aus Barbian. Dieser hatte auf einem Online-Portal ein vermeintliches Angebot für den Kauf eines Laptops entdeckt. Nach Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer überwies er diesem eine Summe von 1200 Euro. Statt des bestellten Geräts erhielt der Käufer jedoch lediglich ein leeres Paket.<BR \/><BR \/>In der Folge schaltete der Mann aus Barbian die Polizei ein und die Carabinieri nahmen die Ermittlungen zum Vorfall auf. Bereits nach kurzer Zeit gelang es den Behörden, den Verantwortlichen des Betrugs ausfindig zu machen. Bei dem Betrüger handelt es sich um einen Sizilianer aus Trapani. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet.<BR \/><BR \/>Im Zuge dieses Vorfalls raten die Carabinieri besonders vorsichtig und aufmerksam bei Online-Käufen zu sein und betonen, auch weiterhin ihren Kampf gegen Betrug und Online-Kriminalität konsequent fortsetzen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>