Beim Preiselbeer-Pflücken in den Tod gestürzt

Eigentlich wollte der 88-Jährige Florian Mair aus Untermais am Donnerstag lediglich in den Wald, um Preiselbeeren zu pflücken. Der Ausflug in die Natur endete jedoch in einer Tragödie. Wie am Freitag bekannt wurde, stürzte der Mann unterhalb des Scheibkopfs nahe der Timmelsjochstraße in Rabenstein zwischen 100 und 150 Meter in die Tiefe und verlor dabei sein Leben.