Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen, die Eltern hatten bei den Carabinieri Anzeige erstattet.Die Familie war am Sonntagnachmittag bei Borghetto in der Provinz Trient am Radweg entlang der Etsch unterwegs, als das Kind am Kopf von einer Schrotkugel gestreift wurde. Die Hypothese der Ermittler ist derzeit, dass das Geschoss wohl aus dem Gewehr eines Jägers stammen muss.Das Kind erlitt eine Schürfwunde am Kopf, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet.