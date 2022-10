Bei Suche nach Mädchen in Niederlanden Auto mit 2 Leichen gefunden

Ein Polizeisprecher sagte dem Sender NOS, in dem Auto seien 2 Leichen gefunden worden. Man habe „allen Grund zu der Annahme“, dass es sich dabei um die beiden Vermissten handle.Die 10-Jährige war am Montagabend von ihrer 26-jährigen Pflegerin von ihrer Tagespflege in der südlichen Kleinstadt Raamsdonksveer abgeholt worden, um sie nach Hause zu fahren. Zuletzt wurden die beiden in einem schwarzen Auto auf der Autobahn A59 zwischen Raamsdonksveer in der Nähe der belgischen Grenze und Vught, dem Wohnort des Mädchens, gesehen. „Was genau passiert ist, ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen“, sagte der Polizeisprecher.An der Suche nach dem Mädchen und seiner Pflegerin waren am Dienstag und Mittwoch rund 100 Einsatzkräfte sowie ein Hubschrauber und Spürhunde beteiligt gewesen. Bei der Polizei gingen hunderte Hinweise ein. Die 10-Jährige war wegen ihrer Behinderung rund um die Uhr auf Pflege angewiesen.