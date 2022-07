Bei Umbauarbeiten: 65-Jähriger stürzt von Balkon im zweiten Stock – tot

Ein 65-jähriger Österreicher ist am frühen Donnerstagabend bei Umbauarbeiten an einem Wohnhaus im Nordtiroler Flirsch (Bezirk Landeck) tödlich verunglückt. Der Mann dürfte von Brettern am Balkon im zweiten Stock abgerutscht und dann auf den Boden gestürzt sein, berichtete die Polizei.