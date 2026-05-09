Nach Angaben der Einsatzkräfte konnten sich sechs Insassen aus dem Fahrzeug retten. Drei weitere Männer wurden im Inneren des umgestürzten Minivans eingeschlossen und starben noch am Unfallort.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310610_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Alarm wurde kurz nach 6.30 Uhr ausgelöst, nachdem ein Anrainer das teilweise unter Wasser liegende Fahrzeug gemeldet hatte. Feuerwehr, Taucher, Rettungskräfte und Carabinieri waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310613_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.