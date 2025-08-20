Die Mannschaft des Pelikan 1 nahm den Verunglückten mithilfe einer Seilwinde auf. Die Einsatzkräfte der Bergrettung Welschnofen unterstützten sie beim Einsatz.<BR \/><BR \/>Der Tourist war auf einem Wanderweg unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache abstürzte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202556_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>