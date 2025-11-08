Bei einem Wendemanöver in der Fraktion Mitterdorf dürfte der Lenker die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren haben, das Auto vom Typ VW Up geriet über die Fahrbahn hinaus und stürzte über eine rund 1,5 Meter hohe Böschung hinab. Vor dem Weinberg blieb das Fahrzeug stehen. Glücklicherweise blieb der Autolenker unverletzt.<h3>\r\nBergung mit Kran<\/h3> Die Freiwilligen Feuerwehren Mitterdorf und St. Michael\/Eppan eilten zur Unfallstelle. Mit einem Kranfahrzeug musste das Auto geborgen werden. Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz Überetsch und die Carabinieri von Tramin.