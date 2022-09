Beifall für König Charles vor Staatsbegräbnis seiner Mutter

Charles wurde zur Westminster Hall des britischen Parlamentsgebracht. Von dort sollte der Sarg der Queen in einer Prozession zumGottesdienst in der Westminster Abbey gebracht werden. Mit Charlesfuhren am Montag Prinz William und Prinz Harry.Der Sarg der Königin war in der Westminster Hall mehrere Tage langaufgebahrt worden. Viele Tausend Menschen hatten die Gelegenheitgenutzt, um sich von der Queen zu verabschieden.