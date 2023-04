Beihilfe zur illegalen Einwanderung: Festnahme in Brixen – 91.000 Euro Strafe

Der 33-Jährige und seine beiden Komplizen waren im Juni des vergangenen Jahres auf einer Provinzstraße in der Nähe von Borgo San Dalmazzo, einem Ort unweit der Staatsgrenze zu Frankreich, von einer Patrouille der örtlichen Carabinieri angehalten worden.Bei der Kontrolle der Männer fiel den Ermittlern die merkwürdige Innenausstattung des Minivans auf. Außerdem vernahmen sie verdächtige Geräusche aus dem Inneren des Fahrzeugs. Daher wurde die Kontrolle verschärft. Dabei entdeckten die Carabinieri 7 weitere Passagiere, darunter 6 Pakistaner und ein Man aus Bangladesch, die sich im Kofferraum versteckt hatten.Es bedurfte nur einiger Fragen der Ermittler, um herauszufinden, dass die unglücklichen Passagiere knapp 2000 Euro an ihre Transporteure gezahlt hatten, die ihnen die sichere Einreise in das französische Nachbarland und den Transport nach Paris garantiert hatten.Nun ist es den Carabinieri gelungen, einen der Schlepper in Vahrn festzunehmen, wo er bei Verwandten untergekommen war. Der 33-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis gebracht, wo er die gegen ihn verhängte Freiheitsstrafe von etwa 3 Jahren verbüßen muss. Außerdem muss er eine Geldstrafe von 91.000 Euro zahlen. Nach seinen beiden Komplizen wird weiter gefahndet.