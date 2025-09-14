<BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Prad wurde am Samstag gegen 8 Uhr alarmiert. Beim Ausparken fuhr ein Lenker seinen Pkw rückwärts über eine Stadelrampe, als er über den Rand der Rampe geriet und zwischen Rampe und Hausmauer stecken blieb. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211346_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die angerückten Wehrleute sicherten das Fahrzeug und hoben es mittels Rettungszylinder an. Parallel dazu bauten sie eine Stütze mit Baumaterial unter den Reigen auf. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211349_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Dadurch konnten sie den Unfallwagen wieder auf die Höhe der Rampe hieven und anschließend auf die Fahrbahnfläche ziehen. Am Fahrzeug entstand kein großer Schaden – und der Lenker kam mit dem Schrecken davon. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>