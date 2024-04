Beim Einbruchsversuch erwischt: Vorbestrafter Krimineller ausgewiesen

Quästor Sartori ordnet sofortige Rückführung ins Heimatland an

Am gestrigen Mittwochabend wurde eine Streife der Quästur zu einem Gebäude ins Bozner Industriegebiet gerufen, wo gerade ein Mann dabei war, in ein Geschäftsgebäudes einzubrechen. Der 41-jährige marokkanischer Staatsbürger, der seit langem ohne festen Wohnsitz in Bozen lebt und der Polizei wegen seiner Vorstrafen bekannt ist, versuchte sich über die Tiefgarage unerlaubten Zugang zum Gebäude zu verschaffen.Dabei wurde er von den Beamten auf frischer Tat ertappt. Der Mann wollte die Polizisten noch von seiner Unschuld zu überzeugen und gab an, nur einen Platz zum Übernachten gesucht zu haben. Nachdem die Behörden sich vergewissert hatten, dass in der Tiefgarage keine Unregelmäßigkeiten vorlagen, nahmen sie den 41-Jährigen mit auf die Polizeiwache.Wie sich herausstellte, wurde dem marokkanischen Staatsbürger bereits im vergangenen Jahr die Aufenthaltsgenehmigung verweigert und auch der Aufforderung, das italienische Staatsgebiet zu verlassen, war der Mann nicht nachgekommen.In der Folge hat Quästor Paolo Sartori die sofortige Ausweisung des Mannes angeordnet und er wird noch heute in ein Abschiebezentrum nach Mailand gebracht, wo er dann den Rückflug in sein Herkunftsland antreten muss.Wie Quästor Sartori betont, zielen die umfassenden Kontrollen darauf ab, dass sich vorbestrafte Personen nicht illegal in den Städten niederlassen und das friedliche Zusammenleben gefährden.