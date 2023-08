Beim Urlaub in Südtirol verhaftet: Wegen Bär droht Auslieferung nach Rumänien

Der Mann wurde am 2. Juli in einem Hotel in Antholz von den Carabinieri in Vollstreckung eines von den rumänischen Behörden ausgestellten Europäischen Haftbefehls festgenommen. Er steht derzeit in einer Ferienwohnung in Südtirol unter Hausarrest.Er war in Rumänien zu einem Jahr und 3 Monaten Haft verurteilt worden, weil er 2017 bei einem Jagdausflug einen Bären getötet haben soll. Dafür soll es einen Zeugen geben.Der Mann bestreitet den Vorfall. Er sei auf Wildschweinjagd gewesen. Auch habe er nichts vom Ausgang des Strafverfahrens gegen ihn gewusst. Die Verhandlung habe in seiner Abwesenheit stattgefunden.In Bozen haben seine Anwälte gegen das Auslieferungsersuchen Berufung eingelegt. Die Entscheidung wird am Montag fallen. Ein Anwalt in Rumänien wird außerdem Berufung gegen die erstinstanzliche Verurteilung des Mannes einlegen – obwohl die Entscheidung inzwischen Rechtskraft erlangt hat.----------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.